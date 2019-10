© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Borussia Dortmund, Lucien Favre, ha convocato 21 giocatori per la trasferta di Milano contro l'Inter. Non è in lista Marco Reus. La stella della squadra è rimasta a casa a causa di un attacco influenzale. Fuori anche Schmelzer e Paco Alcacer per problemi fisici, mentre recuperano Roman Burki e Mario Gotze. Reintegrato Jadon Sancho, che era stato escluso per punizione nell'ultima partita contro il Borussia Monchengladbach per motivi disciplinari.