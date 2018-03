Dortmund, Stöger alla Gattuso: il traghettatore sta conquistando il posto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

IL TREND - da quando Peter Stöger ha preso la guida del Borussia Dortmud la squadra non ha mai perso in Bundesliga, unica squadra se consideriamo le 12 partite con l'austriaco sulla panchina del BVB. In classifica si è passati dall'ottavo al terzo posto, con la qualificazione Champions concreta. Prova del nove alla ripresa del campionato con i gialloneri che giocheranno all'Allianz contro il Bayern. Male invece in Europa dove la delusione per Stöger arriva dalla "sua" Austria: a eliminarlo il Salisburgo.

LA SITUAZIONE ATTUALE - la scelta fatta a dicembre da parte del Borussia Dortmund sembrava quella del traghettatore, cercando poi di convincere un nome forte (Nagelsmann) a raccogliere il testimone a partire dalla stagione nuova. I buoni risultati e i dubbi legati all'esperienza proprio di Nagelsmann potrebbero suggerire la dirigenza di continuare con Stöger. Che anche in passato ha dimostrato di essere un allenatore valido, come dimostra il lavoro fatto a Colonia, con la squadra riportata in Europa dopo 25 anni.

Contratto fino al 30 giugno 2018

Stipendio: 3 milioni

Permanenza: 50%