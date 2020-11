Dossena: "Il mio pensiero sul calcio e la crisi economica prodotta dall’emergenza sanitaria"

Giuseppe Dossena, candidato alla presidenza dell'AIC, ha postato su Instagram: "Il mio pensiero sul calcio e la relativa crisi economica prodotta dall’emergenza sanitaria del Covid-19. Il taglio degli stipendi ai calciatori non può essere una soluzione sostenibile per risolvere il problema. Dal punto di vista etico e morale le società devono rappresentare una tutela assoluta per i calciatori di ogni categoria. L’AIC ha il dovere di schierarsi apertamente su un binario di opposizione a certe iniziative, ma anche di opportuno confronto. Mi sento di dire no a situazioni che invece vanno solo nella direzione in grado di penalizzare i calciatori. Sarebbe più opportuno aprire un tavolo di confronto con tutte le parti interessate, per discutere sul tema e avere un dialogo chiaro e trasparente, mirato a difendere la cosa più importante. Il calcio e i suoi attori principali: i calciatori".