Dossier stipendi L'Equipe: tra i mister comanda Simeone. Conte 6°

Inchiesta interessante del quotidiano francese L'Equipe, che ha pubblicato la lista degli allenatori e dei giocatori più pagati in Europa. Tra i tecnici, a dominare la classifica è Diego Simeone, che guadagna 3,6 milioni di euro lordi al mese. Dietro il Cholo ci sono Pep Guardiola (1,94), José Mourinho e Jurgen Klopp (1,46), Zinedine Zidane (1,4) e Antonio Conte (1,38).

