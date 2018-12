Dottor Semplici e mister Spal: una sola vittoria nelle ultime 11

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla quarta giornata la Spal sembrava volare sulle ali di Leonardo Semplici. La vittoria, senza grosse discussioni, contro l'Atalanta aveva mandato nell'Olimpo la formazione biancazzurra, che si giocava una delle posizioni più in alto proprio contro il suo passato, contro la Fiorentina anche lei rullo compressore delle prime giornate. "Bisogna volare basso", ripeteva il tecnico, prevedendo momenti più bui. Che in effetti sono arrivati perché i ferraresi non vincono dal 2-0 con la Roma del 20 ottobre: prima e dopo sette sconfitte e un solo pareggio, concludendo il bilancio con 6 punti nelle ultime 11 gare.

Numeri chiaramente da retrocessione che vanno rimpolpati al più presto. Con il Genoa, pur in superiorità numerica per 85 minuti - con i vari recuperi - la banda Semplici non è riuscita ad andare più in là dell'1-1 firmato da Petagna e da Piatek. Quello che però lascia perplessi è la manovra offensiva, decisamente involuta, prevedibile, come visto anche oggi nel secondo tempo. C'è stato un pizzico di sfortuna, ma dopo l'entrata di Gunter - e l'idea di Prandelli di difendere con più uomini e con più fisico - la Spal non ha avuto quasi più occasioni, se non il colpo di testa di Floccari all'ultimo, rischiando anche di perdere sui ribaltoni firmati Kouame e Piatek.

Una squadra dalle due facce che, ora, dovrà ritrovarsi per evitare di rimanere invischiati nelle secche della bassa classifica. A tal proposito, al Paolo Mazza arriverà il Chievo Verona. Che, però, appare in ripresa con Di Carlo.