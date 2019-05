Double Juventus Women, i segreti di una stagione da incorniciare

Fonte: inviato a Torino

Scudetto e Coppa Italia per le Juventus Women, alla loro seconda stagione di esistenza, significa aver migliorato il ruolino del primo anno. Vuol dire aver gestito meglio gli eventi, aver superato egregiamente i momenti di difficoltà. E aver raccolto, nell’ultima settimana decisiva, i due titoli in palio. Tradotto banalmente: double.

Il calcio è questione di centimetri, certamente. Ma soprattutto di motivazioni, obiettivi, lavoro che spesso resta in ombra ma i cui effetti giungono puntuali quando è il momento della resa. Una stagione è l’insieme di settimane che, se vissute con la giusta intensità, accompagnano quasi naturalmente a risultati straordinari. E coach Rita Guarino, che una laurea in psicologia dello Sport l’ha conseguita parallelamente alla sua attività calciofila, sa bene quando la stagione della sua squadra ha raggiunto definitivamente i presupporti per giungere al termine così vittoriose dopo un inizio traballante.

“Arrivi a un certo momento del campionato in cui, avendo perso quattro punti in una settimana, si rischia la disfatta – racconta Rita Guarino -. La forza di rimanere compatte, e di pensare che evidentemente non era stato fatto abbastanza fino a quel momento, ha fatto la differenza subito dopo. Il segreto è stato proprio il lavoro e il rimanere coerenti con gli obiettivi prefissati. In questo senso, la settimana decisiva per noi è stata quella che ci ha portato alla vittoria sul campo della Fiorentina in campionato, perché stata meritata e ci ha dato autostima e consapevolezza sui nostri mezzi”.

Difficile pensare oggi di potersi migliorare azzerando subito il divario con altri maggiori campionati europei. Il percorso che dovrà per forza maggiore accompagnare le ragazze al professionismo, l’adeguamento delle strutture e un ulteriore rialzo del livello tecnico del campionato già dalla prossima stagione, faranno compiere un altro importante passo in avanti. E proprio in questo senso, in casa Juventus Women ci si prepara a una nuova estate di mercato per puntellare l’organico e alzare l’asticella per fare maggiore esperienza a livello europeo. Non prima, però, di un Mondiale di Francia 2019 che potrebbe far cambiare la percezione del calcio femminile a buona parte del Paese.