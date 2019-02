Douglas Costa alla festa di compleanno di Neymar: Juve infastidita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Infortunio in campo, incidente in macchina e festa di compleanno di Neymar a Parigi. Douglas Costa nelle ultime ore non si è fatto mancare proprio niente, ma secondo quanto riportato da Sportmediaset la Juventus non ha gradito il viaggio lampo del brasiliano in Francia. Non sono previste multe per l'esterno, ma i bianconeri sono rimasti piuttosto infastiditi, visto che l'iniziativa è parsa non in linea con lo stile del club e con la professionalità richiesta a campioni di un certo livello. In tutto questo Douglas Costa si è presentato regolarmente alla Continassa nella giornata di oggi per riprendere il lavoro insieme al resto della squadra.