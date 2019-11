Douglas Costa analizza nel dettaglio l'ultimo gol: "Da 10 stavo faticando"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Douglas Costa ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky' per tornare sul gol realizzato mercoledì sera contro la Lokomotiv Mosca. L'attaccante della Juventus a tempo scaduto ha siglato la rete che ha consegnato ai bianconeri la vittoria e il pass per gli ottavi di finale di Champions League: "Ero in posizione da trequartista e facevo fatica a trovare spazio. Così, anche parlando con Bonucci e con Dybala, mi sono detto che potevo spostarmi un po' sulla sinistra. Quando ho superato i due difensori ho visto che avevo spazio per puntare la porta. E' stato intelligente Higuain a darmi il pallone col tacco, sono riuscito a restare freddo e a segnare. E' stata un'azione molto bella, merito anche di Higuain che è stato bravo a notare il mio inserimento".