Douglas Costa, Bernardeschi e gli altri. Juve, in 6 lavorano per un futuro ancora bianconero

La Gazzetta dello Sport parlando di Juventus si proietta in avanti e prova a immaginare quelli che saranno i giocatori in bilico al termine della stagione. In vista dell’eventuale fase 2 del campionato il tecnico Maurizio Sarri avrà bisogno di tutti i suoi giocatori, visto il probabile ritmo serrato di una gara ogni 3 giorni. E in casa Juve questo periodo potrà servire a tanti per guadagnarsi la conferma in bianconero anche per il prossimo anno: il primo nome citato dalla rosea è quello di Douglas Costa. Per Sarri sarebbe un titolarissimo, ma i continui problemi muscolari non gli hanno dato tregua e quindi compromesso il suo rendimento. Quindi Federico Bernardeschi: per Allegri era l’uomo in più, con Sarri non ha trovato continuità e neanche la posizione in campo. Gli estimatori non mancano, ma la Juve proverà fino all’ultimo a recuperarlo. Prima che il campionato si fermasse, stava rientrando a pieno regime anche Sami Khedira. Gli allenatori difficilmente rinunciano alla sua intelligenza tattica e alla sua personalità, ma il tedesco ha 33 anni e un contratto da 6 milioni netti a stagione. Ruolo simile quello di Aaron Ramsey, ambito parametro zero arrivato la scorsa estate: le ultime prove sono incoraggianti, per il gallese. Chiusura con gli italiani Daniele Rugani e Mattia De Sciglio: entrambi, si legge, dovranno recuperare terreno per non finire nella lista delle cessioni.