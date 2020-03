Douglas Costa, che frecciata a Marotta: "La prossima volta si gioca a luci spente"

Clima di grande euforia nello spogliatoio della Juventus per la vittoria nella sfida Scudetto contro l'Inter. Dopo le tante polemiche e il rinvio del match, a mandare una frecciatina ai nerazzurri ci ha pensato lo stesso Douglas Costa con uno scambio di battute sui social con un tifoso.

"L'unione fa la forza", il post su Instagram dell'esterno d'attacco brasiliano. "Attenti alle distanze! Altrimenti Marotta chiede la vittoria a tavolino", la risposta scherzosa di un fan. Un 'invito' che l'ex Bayern non si è fatto certo scappare: "Non erano chiuse bene le porte... Oppure la prossima volta si gioca a luci spente", il suo messaggio piuttosto diretto all'amministratore delegato dell'Inter, in prima linea nei giorni scorsi per far disputare il derby d'Italia a porte chiuse.