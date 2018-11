Douglas Costa e la Juve si ritrovano: la grande occasione di Flash

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dove ci eravamo lasciati? Douglas Costa ritrova una maglia da titolare in casa Juventus, quasi due mesi dopo la follia contro il Sassuolo. Gomitata-testata-sputo a Di Francesco, quattro turni di squalifica in campionato. Poi i 22 minuti in Champions contro il Valencia, fatali per il brasiliano che saluta anzitempo il Mestalla. L'infortunio si somma alla squalifica, la Juve va avanti senza Flash.

Lo ritrova con calma: mezz'ora col Genoa, dieci minuti con l'Empoli, appena tre all'Old Trafford col Manchester United. E pensare che a inizio stagione tutti immaginavamo i bianconeri col devastante tridente formato da Costa, Cristiano Ronaldo e Dybala. Nel frattempo, Mandzukic ha confermato di essere un giocatore imprescindibile per la squadra di Allegri, Bernardeschi è salito nelle gerarchie. E Dybala, per la cronaca, ha messo in chiaro che quando si gioca con l'attacco a due gli riescono le cose migliori.

Questa sera contro il Cagliari, sia il croato che l'ex Fiorentina sono fuori per infortunio. A scopo cautelare, si dice. È la grande occasione di Douglas Costa: un mese e mezzo dopo il Sassuolo, lui e la Juve si ritrovano dal primo minuto. Del tridente di Allegri, è il brasiliano a dover dare risposte e seminare dubbi, in vista della gara di mercoledì, sempre contro i Red Devils, primo crocevia di una stagione in cui finora è andato tutto bene alla Juve e tutto male a Douglas Costa.