Douglas Costa: "Gara difficile, ora svuotiamo la testa in vista di Madrid"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A segno a Benevento per il definitivo 2-4, il calciatore della Juventus Douglas Costa ha parlato ai microfoni di JTV.

Una grande partita, molto difficile. "E' stata una partita abbastanza difficile. Ma siamo stati bravi a segnare i gol necessari per la vittoria. Sono contento di aver fatto e di aver aiutato la mia squadra. Sono gol che ogni tanto facevo già al Bayern, adesso spero di farne tanti anche qui".

Fai sempre la differenza. "Ciò che maggiormente conta, però, è la vittoria. Abbiamo fatto quattro reti su un campo difficile, sono contento per il risultato della squadra, molto importante. Quando entro in campo io gioco per dare una mano il più possibile: abbiamo portato a casa il risultato che volevamo, adesso 'svuotiamo' la testa e ci prepariamo per Madrid".