Douglas Costa dribbla Cristiano Ronaldo: "Il compagno più forte alla Juventus? Dybala"

Douglas Costa si è concesso ai tifosi bianconeri (e non solo) in una diretta Instagram, rispondendo a domande di ogni tipo. L'esterno d'attacco della Juventus è ancora in Brasile, in attesa di comunicazioni dall'Italia per il rientro e la ripartenza del calcio. "Spero di tornare presto in Italia, non vedo l'ora di rientrare, anche perché non so più cosa fare qui", ha detto senza mezzi termini.

Douglas Costa non si è sottratto neanche alla domanda su chi fosse il compagno di squadra più forte, con la risposta tutt'altro che scontata: "Il compagno più forte è Paulino (Dybala, ndr). Gol o assist? Per me vanno bene entrambi, posso fare tutto: l'importante è che la squadra vinca".