Douglas Costa, il sacrificato con Dybala. Possibile pedina di scambio

© foto di Federico Gaetano

Appena dopo il suo riscatto, l'estate scorsa, Douglas Costa è entrato in un giro di possibili scambi con quasi tutti i club. Dal Manchester United, con Pogba come nome principale, al Paris Saint Germain, sai mai che Mbappé... Per ora il brasiliano della Juventus non ha offerte concrete, attestazioni di stima a parte. Quindi il suo futuro è ancora enigmatico, anche perché la Juventus chiede circa 60 milioni di euro, 15 in più di quelli pagati tra prestito e diritto di riscatto poi esercitato.

Il Milan, in Italia, è molto interessato, ma ha un budget limitato che potrebbe essere investito su Everton oppure Saint Maximin. All'estero c'è il Tottenham - che segue anche Ivan Perisic - oltre, appunto, al Manchester United. Il suo è comunque un addio scritto, sigillato dallo sputo a Di Francesco, contro il Sassuolo.