© foto di Federico Gaetano

Douglas Costa potrebbe lasciare davvero la Juventus. Una posizione in bilico, spiega Tuttosport, quella del brasiliano: la scorsa estate la Vecchia Signora ha detto di no per lui ai milioni inglesi. Adesso in Premier ci sono di nuovo club in pressing, non solo il Manchester United. Difficile, però, che arrivino i 46 milioni di euro spesi per prenderlo tra prestito oneroso e diritto di riscatto dal Bayern Monaco.