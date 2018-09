Douglas Costa in campo al Mestalla? Lo sputo pare già dimenticato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Valuterò se farlo giocare in Champions League”. A metà tra lo schiaffo alla decisione della Lega Calcio, che ha squalificato Douglas Costa per quattro giornate dopo lo sputo a Di Francesco, e necessità della Juventus, che della qualità del brasiliano ha comunque bisogno, Massimiliano Allegri annuncia che nessun esilio sarà perpetrato. La Juve non farà ricorso contro la squalifica, un po’ per una questione di immagine e un po’ perché non vi sarebbero comunque i margini, e il brasiliano sarà multato. Ma non punito a livello tecnico: ha sbagliato, ha capito e pagherà in campionato. Non in Champions League, dove resta abile, arruolabile e probabilmente anche schierabile. Nel senso che le possibilità di vederlo in campo dal primo minuto, domani sera al Mestalla, non sono affatto poche. Come se nulla fosse, dirà qualcuno. Sta di fatto che la Juve ha scelto la sua strada e di punizioni specifiche, oltre la squalifica, non vuole sentirne parlare.