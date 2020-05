Douglas Costa non vuole partire: l'obiettivo della ripresa è prendersi la Juventus

vedi letture

L'obiettivo di Douglas Costa in caso di ripresa del campionato è uno solo: tenersi stretto il posto alla Juventus. Il brasiliano infatti sta benissimo a Torino e non ha intenzione di cambiare aria, ma il club lo ha inserito nella lista di coloro che potrebbero partire per eventuali scambi con i top club europei. L'esterno offensivo che tanto piace a Sarri però, avrà il periodo della ripresa per convincere la Vecchia Signora a puntare ancora su di lui e a puntare su altri giocatori della rosa per eventuali affari in entrata. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.