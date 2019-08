Douglas Costa promette: "Voglio fare tanti assist al mio amico CR7"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da Tuttosport, l'esterno d'attacco della Juventus Douglas Costa ha promesso ai tifosi tanti assist per Cristiano Ronaldo e gli altri campioni bianconeri: "Sono molto amico di Cristiano. Quindi cercherò di stargli il più vicino possibile per aumentare le opportunità di fare gol. Contro l'Atletico l'ho fatto molto con Higuain, ma in generale lo farò per tutti gli altri".