Douglas Costa: "Riparto da zero, l'anno scorso fermato dagli infortuni"

© foto di Federico Gaetano

Intervistato da Tuttosport, l'esterno d'attacco della Juventus Douglas Costa ha definito come una sorta di "anno zero" la stagione ormai alle porte: "Mi ritrovo a ripartire quasi da zero, con la smania di dimostrare il mio valore, perché l'anno scorso gli infortuni me l'hanno impedito. È un momento di svolta nella mia carriera. Penso che il matrimonio fra Douglas Costa e la Juventus abbia tutto per essere un matrimonio di grandi successi", le parole determinate del brasiliano.