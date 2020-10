Douglas Costa saluta la Juve: "Un onore aver indossato questa maglia. In bocca la lupo"

vedi letture

Messaggio social da parte di Douglas Costa dopo l'addio alla Juventus, con il brasiliano passato in prestito per una stagione al Bayern Monaco: "Ciao bianconeri... È stato un piacere indossare questa maglia!!! E solo chi l'ha indossata sa di cosa parlo... In bocca al lupo per questa stagione e un abbraccio. Vostro flash".