Douglas Costa: "Sempre convinto di rimanere alla Juve e vincere qui"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Douglas Costa, ha postato una storia su Instagram per smentire alcune voci che sono circolare nella giornata di oggi, in particolare sul suo possibile trasferimento altrove: "Scrivo per smentire le notizie infondate pubblicate oggi che dicevano che stavo trattando con alcuni club durante l'ultima sessione di mercato. Fin dall'inizio della stagione sono stato chiaro che volevo restare qui per vincere titoli e per dare il sangue per la maglia della Juve. Junior Mendoza è il mio unico agente ed è l'unica persona autorizzata a trattare a mio nome. Grazie per l'attenzione Douglas Costa", ha scritto il numero 11 juventino.