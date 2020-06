Douglas Costa, siparietto con Leclerc: "Sarri ci urla sempre di non correre a c... di cane"

Simpatico siparietto social tra Douglas Costa e Charles Leclerc. In una diretta con il ferrarista, dopo aver introdotto nella discussione la locuzione “a cazzo di cane” (lo stesso Leclerc sui social ha di recente invitato, in collaborazione con Alessandro Cattelan, i suoi follower a non fare così la carbonara), il brasiliano della Juve ha rivelato che anche Sarri la usa spesso e volentieri con i suoi calciatori: “Ci urla di non correre alla c…. di cane. Lo dice sempre Sarri, ma non andate lì alla c… di cane quando andiamo a pressare sempre”.