© foto di Federico Gaetano

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha fatto il punto sugli infortunati di casa bianconera. Cristiano Ronaldo non ci sarà contro il Milan e non sarà convocato. Dybala, Mandzukic e Spinazzola ci saranno; Khedira è da valutare fisicamente. Douglas Costa dovrebbe esserci con l'Ajax, Barzagli ha un controllo e tra dieci giorni dovrebbe essere a disposizione, Cuadrado dovrebbe recuperare per Ferrara, Caceres è tre settimane out, Perin è da valutare ed è fuori domani. Qui tutte le altre dichiarazioni di Massimiliano Allegri alla vigilia della gara contro il Milan.