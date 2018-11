Douglas Costa torna sullo sputo: "Ero fuori di me, mai capitato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal ritiro del Brasile, Douglas Costa è tornato a parlare dello sputo rifilato a Di Francesco che è costato all'esterno della Juventus quattro giornate di squalifica: "Ho parlato con il club e con il ct, lui mi ha detto quello che pensava e io lo rispetto molto e mi sono scusato per quello che è successo, ma ora spero di lasciarmi tutto alle spalle. Ero fuori di me e non mi era mai capitato".