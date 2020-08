Douglas Costa tra futuro in Premier e permanenza: l'ostacolo è anche il maxi ingaggio

Tuttosport oggi in edicola fa il punto su Douglas Costa. Il futuro del brasiliano, 6 milioni a stagione a Torino, è in bilico. Il Manchester United c'è ed è anche un'ipotesi sul piatto dell'Arsenal per arrivare ad Alexandre Lacazette. Contratto fino al 2022, però, stipendio pesante, non è da escludere che possa restare a Torino.