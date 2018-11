Dov'è finito Alejandro Gomez?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da trascinatore a trascinato. La stagione di Alejandro Gomez con l'Atalanta, almeno finora, non è esaltante. Partenza a razzo, straordinario nelle sfide di Europa League, il Papu appare fermo a Copenaghen. Mentre i nerazzurri stanno crescendo, tornando a buone partite e vittorie - pur più sofferte rispetto al preventivabile - Gomez si è bloccato al rigore finito sulla traversa, contro Joronen, al Parken. L'idea di dover strafare quasi sempre sta accompagnando un'involuzione che probabilmente non è tecnica, bensì più un blocco mentale.

Così non sembra del tutto casuale che il ritorno al gol di Josip Ilicic abbia spostato l'Atalanta da un problema cocente: quello del gol mancato. Lo sloveno, pur non brillante oggi, ha recuperato il pallone del 2-1, difendendolo con grinta. Gomez invece ha folleggiato, ha provato anche a sviluppare la manovra, ma non è stato decisivo nei momenti principali. E, in più, non ha mai calciato verso la porta, quasi volesse entrare con il pallone. Gasperini però non ne vuole sapere: il turnover per l'argentino non esiste, sempre titolare nonché capitano. A farne le spese, ovviamente, è Rigoni, entrato solo all'87esimo nonostante sia il migliore realizzatore, almeno finora. Proprio con Gomez...