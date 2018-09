Dov'è l'Inter di Spalletti? Le scelte estive impongono la rivoluzione

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Una partenza da incubo, un meccanismo inceppato. Ciò che fa più specie dell’avvio di stagione dell’Inter è la totale assenza di quei meccanismi psicologici prima ancora che principi di gioco, che avevano contraddistinto la passata stagione. Non si vede spirito di appartenenza, nonostante le tante belle parole che hanno contrassegnato l’estate: non si apprezza lucidità nei momenti di difficoltà, quell’aspetto che i fuoriclasse dovrebbero essere in grado di conferire ed infondere nel resto del gruppo. Handanovic non fornisce quella sensazione di invincibilità che aveva contribuito a costruire le certezze dell’inizio della passata stagione, la qualità di Rafinha non viene registrata nemmeno in dose paragonabile in altre zone del campo, non garantendo risposta a quel tentativo di costruzione che lo scorso anno veniva affidato alla qualità del brasiliano qualche metro più avanti. Forse la rivoluzione estiva non ha valorizzato il risultato di dodici mesi di lavoro, con l’idea di sostituirlo con una base differente e più forte. Una scelta che probabilmente implicherà più tempo e più lavoro per Spalletti, le cui qualità non possono essere messe in discussione, ma i cui risultati non possono più attendere. Specie dopo avere sposato ogni sua decisione.