Dove può andare Cristiano Ronaldo?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo dice addio definitivamente al Real Madrid. La prima pagina di Record parla del suo futuro, con la possibilità di finire in Inghilterra, Francia o addirittura Italia, con il nostro campionato che finalmente rivedrebbe un pallone d'Oro - l'ultimo è stato Kakà nel 2007, che a dir la verità è l'ultimo prima del dominio fra il portoghese e Messi - a distanza di undici anni. Ma chi si può permettere Cristiano Ronaldo?

TUTTA LA PREMIER - Ovviamente dipenderà dalla valutazione, ma di fatto le fab four, incluso il Tottenham, potrebbe acquistare Cristiano Ronaldo e mantenerlo abbastanza semplicemente. Certo, gli Spurs dovrebbero cedere Harry Kane al Real Madrid come parte dell'accordo, ma questo sarebbe secondario. Scherzi a parte le due di Manchester hanno abbastanza forza economica per portarlo in Premier League, il Liverpool anche ma probabilmente è fuori dalle idee di Klopp, il Chelsea con una pazzia potrebbe: Abramovich ha però altri pensieri.

IL PSG - La meta più semplice, perché gli sceicchi sono pronti a fare follie (un'altra volta) per vincere la Champions League. E Ronaldo, come Buffon, diventerebbe parte di un'altra équipe di Galacticos. Neymar, CR7, Mbappé, Buffon, Thiago Silva, insomma, una squadra che sembra fatta con le figurine, come il Real Madrid di inizio anni 2000. Quel Real vinse solo una volta, il secondo di Florentino già 4.

JUVENTUS O INTER? - Sono più una provocazione che una suggestione vera, perché Record parla anche del nostro paese. La Juventus ha la forza economica, forse un po' tirata, per arrivarci. Ecco, il costo del cartellino rappresenta un ostacolo quasi insormontabile, anche se Ronaldo farebbe da volano per i tifosi (e le magliette) in tutto il mondo, Asia compresa. Discorso simile per Suning: l'Inter è alle prese con il fair play finanziario, ma di anno in anno aumenta il fatturato a botte di 80-100 milioni. L'anno prossimo sfonderà quota 400 (è già arrivata a 320 senza Champions) e potrà permettersi degli investimenti decisamente più corposi. E il Milan? Pare che in rossonero ci siano altri problemi, anche se un anno fa una battutina a Jorge Mendes, Fassone, gliel'aveva pur fatta.

FUORI DALLA COMFORT ZONE - La cosa stupenda di Cristiano Ronaldo è che, dopo nove anni di vittorie (e di Champions League) senta la necessità di cambiare, di scegliere una nuova sfida. È qualcosa che lo differenzia dalla noiosissima carriera di Lionel Messi, sempre al Barcellona con ingaggi multimilionari via via sempre a crescere. Tornare allo United sarebbe rientrare in una situazione già vista, sia per l'allenatore che per il luogo. Puntare su Parigi cambierebbe il modo di vedere il calcio transalpino, con la Ligue 1 alla stregua di un parco giochi per il PSG (più o meno lo è già). In Italia rilancerebbe il modello, nell'anno peggiore della nostra storia, con i Mondiali visti da casa. Probabilmente, però, continueremo a vedere Cristiano Ronaldo dal televisore.