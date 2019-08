Dove può andare Coutinho? Dalla Spagna: occhio anche a Juve e Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tiene banco in casa Barcellona il futuro di Philippe Coutinho, attaccante brasiliano fuori dai pieni di Valverde e quindi in vendita. Sfumata la possibilità che il calciatore verdeoro possa andare in Premier League, il calciatore classe '92 tramite il suo entourage continua a guardarsi intorno. C'è il PSG in un'operazione che comprenderebbe anche Neymar, ma Leonardo non vuole in alcun modo rispedire O'Ney in Catalogna e per questo motivo è questa opzione destinata a sfumare.

A questo punto, per il quotidiano catalano 'Mundo Deportivo' occhio a Juventus e Inter oltre al Bayern Monaco, che è alla ricerca di attaccanti dopo che è sfumato Leroy Sané.