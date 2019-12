Fonte: Dall'inviato allo Stadio Olimpico

Non c’è una concezione univoca del concetto di perfezione, troppo vago e ampio da inquadrare in una singola definizione rigida. Sempre ammesso che esista, è lecito ’affermare che la Lazio, nell’ultimo mese e mezzo in campionato, sia stata molto vicina a questa perfezione, qualsiasi forma gli viene data. Dal 27 ottobre a ieri: 6 vittorie consecutive, 18 gol fatti (33 totali) e 5 subiti (14 totali). Miglior differenza reti del campionato con +19 ed eguagliata la striscia vincente di Inzaghi del 2017. In più sono 9 le gare di fila in cui la squadra va in rete almeno per 2 volte partita. Oltre ai numeri, oggettivi e insindacabili, va sottolineato il gioco fluido, offensivo e imprevedibile di un gruppo che finalmente ha trovato la sua maturazione nei singoli e nel collettivo. Un rullino di marcia impressionante, impensabile a inizio ottobre, che ha portato i biancocelesti al 3° posto in classifica. Ma torniamo al discorso iniziale, perché sebbene ci si avvicini parecchio, la Lazio non è perfetta e per arrivare all’obiettivo finale - leggasi Champions - dovrà migliorare ancora tanto.

“Abbiamo ampi margini di crescita, ne sono sicuro. Dobbiamo lavorare con umiltà e piedi per terra” ha detto sabato Inzaghi in conferenza, consapevole che la strada è ancora lunga. Dove può migliorare questa Lazio allora? Difficile trovarle dei difetti, ma ci si prova. In primis di testa, intesa proprio come parte del corpo, perché soffre tanto le situazione aeree nella propria area. Non solo le palle inattive, ma anche i cross dagli esterni e in totale i gol presi su questo tipo di azioni sono 7. Viceversa sarebbe necessario sfruttare meglio quelle a favore. Sia i calci piazzati diretti, visto che su punizione la Luis Alberto e compagni non hanno mai segnato, che quelli indiretti, dai quali sono arrivate soltanto 2 marcature: l’autogol di Belotti e il gol di Bastos a Cluj a settembre.

Rispetto al passato, sotto il punto di vista dell’atteggiamento e dell’approccio la Lazio ha passo fatti da giganti in avanti. Difficilmente sbaglia la mentalità con cui entra in campo, ma durante la gara ogni tanto ha dei passaggi a vuoto. Si spegne la luce, soprattutto dopo che segna. La gestione dei minuti dopo il gol del vantaggio è uno dei punti deboli della squadra di Inzaghi. È ormai un trend già noto dalla stagione scorsa, che quest’anno è venuto ancora di più alla luce. Dopo che i biancocelesti smuovono il proprio parziale concedono sempre occasioni. Anche ieri, dopo l’1-0, l’Udinese ha avuto un paio di chanche con cui poter far male con Nestorovski e Mandragora. Tornando indietro col calendario si può pensare a Sassuolo o Firenze, solo per citarne due in cui è arrivato quasi subito il pareggio avversario. E poi un cenno va fatto alle mancanze della rosa, che si può migliorare. Basterebbero un paio di innesti per aumentare i titolari a disposizione di Inzaghi, così da non dover mai sperare che qualche infortunio di troppo possa compromettere un percorso virtuoso.