Dove vede Ilic? Juric: "Più simile a Veloso che ad Amrabat. Può diventare un tuttocampista"

Ilic dove lo vede in mezzo al campo? E' questa una delle domande poste in conferenza stampa a Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona che alla vigilia della sfida contro l'Inter ha risposto così: "Può diventare come Miguel Veloso come tipologia di giocatore: ha un bel piede sinistro, ha tempi della giocata. È in piena costruzione a livello fisico, ma ha grandi margini e può diventare un tuttocampista, box-to-box. Lo vedo come un giocatore di questo tipo, con una prospettiva superiore: un organizzatore di gioco con tempi d'inserimento. Più Veloso che Amrabat".