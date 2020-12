Doveri fa discutere: ok per Tuttosport, direzione di Juve-Atalanta stroncata da Corriere e Gazzetta

Sono difformi i giudizi per il direttore di gara di Juventus-Atalanta 1-1, come si evince dalle pagelle. Per Tuttosport il rigore su Chiesa è netto e applica il regolamento quando ferma l'azione dopo la pallonata in faccia a Gollini. Completamente diverso il giudizio de Il Corriere dello Sport che lo stronca: 4.5 perché il rigore bianconero non c'è ma De Roon è da rosso per l'intervento su Cuadrado. Giù anche per la Rosea che ha lo stesso giudizio di fatto del Corriere, sia per il rigore sia per il mancato rosso.

Gazzetta dello Sport 4.5

Tuttosport 6.5

Corriere dello Sport 4.5