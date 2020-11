"Doveva rifiatare dopo tante partite, per questo non ha giocato". Rivedi Pirlo su Kulusevski

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo, nella sua conferenza stampa post Ferencvaros, ha parlato anche di Dejan Kulusevski, non impiegato nella sfida di ieri in Champions. Rivedi il video con le parole dell'allenatore bianconero: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una squadra che gioca bene. Siamo andati in vantaggio presto e ci siamo rilassati pensando che fosse una gara facile. Abbiamo rischiato qualcosa di troppo. Kulusevski non è entrato perché aveva bisogno di rifiatare dopo tante partite. Volevamo metterlo ma qualche problemino fisico di altri ci ha fatto fare scelte diverse. È un giocatore forte che deve migliorare perché giocare nella Juve è diverso che giocare in altre squadre".