Dragowski e Traoré protagonisti, la Fiorentina perde per mano dei suoi gioielli

Un pomeriggio paradossale per la Fiorentina, sotto la pioggia empolese. Un derby perso che allunga la striscia negativa e soprattutto un ko arrivato per mano (in tutti i sensi) di un suo tesserato. Perché il cartellino di Bartłomiej Drągowski appartiene ai viola che lo riavranno a disposizione dal 1° luglio. Il polacco è stato di gran lunga il migliore in campo della partita, parando di tutto e di più sfoggiando una prestazione quasi ai livelli di qualche settimana fa contro l'Atalanta.

Zbigniew Boniek, leggenda del calcio polacco nonché presidente della Federcalcio del suo paese dichiarò: "In altri ruoli riesci a trovare spazio in qualche modo, ma se l'allenatore si fida di un portiere va avanti con quello. Posizione specifica, molto difficile. Lui è un buon portiere... ma non gioca". Parole del dicembre 2016, Drągowski era arrivato a luglio e non trovava spazio. E non lo avrebbe trovato neanche nella stagione seguente.

Un oggetto per molti misterioso per due anni e mezzo. Il prestito a gennaio all'Empoli la svolta: non è affatto sbagliato dire che gli azzurri sono ancora in corsa per la salvezza grazie alle sue prodezze e la media voto recita un notevole 6.36.

Se il polacco è stato il protagonista principale del lunch match merita menzione un altro giocatore di proprietà della Fiorentina: Hamed Junior Traoré. Lui è stato acquistato dai viola a gennaio ma lasciato a Empoli a trovare un minutaggio certo. L'ivoriano oggi è stato uomo ovunque, giustificando sotto gli occhi dei suoi futuri compagni di squadra, l'acquisto: forza fisica, polmoni, senso della posizione. E personalità. A soli 19 anni si sta dimostrando pronto per il salto.