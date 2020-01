Dragowski supereroe, Lirola in crescita. I voti di TMW

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Dragowski 8: Ha il grande merito di parare il primo rigore della carriera di Criscito. E' il terzo degli ultimi quattro subiti dalla Fiorentina in questa stagione. Nella ripresa si supera con tre interventi salva risultato: il migliore in campo per distacco.

Milenkovic 6,5: Prende una clamorosa traversa al 9' a Perin battuto e poi si distingue dai compagni di reparto per precisione e intraprendenza con la palla tra i piedi. Salterà la Juventus per un giallo severo estratto da Orsato nel primo tempo. Rischia un clamoroso autogol nella ripresa.

Pezzella 5: Periodo buio per il capitano viola che sembra dover commettere un errore grave a partita per contratto. Il rigore commesso per fallo su Favilli è clamoroso per un difensore della sua esperienza. Sbaglia anche molti passaggi e perde lo scontro fisico con Favilli.

Caceres 6: Insolitamente impreciso con la palla tra i piedi pare non avere un grande feeling con Venuti che rispetto a Dalbert gioca più basso.

Lirola 7: Giocatore rinato rispetto alla prima parte della stagione sotto la guida di Montella. Iachini lo ha rivitalizzato e reso più "ignorante" come aveva chiesto in sede di presentazione. Le sue cavalcate possono fare la differenza.

Benassi 5,5: Meno bene delle ultime uscite dove aveva mostrato i "muscoli" dopo mesi di panchina. Spesso impreciso nelle ripartenze, anche quando si trova dalle parti di Perin sembra meno ispirato del solito.

Pulgar 6: Partita saggia, di copertura con i soliti buoni cross sui calci da fermo. Non si esalta nella costruzione del gioco ma non demerita anche in fase di chiusura.

Castrovilli 6: Parte fortissimo danzando come sempre sulla palla e mostrando sempre di più il proprio lato "box to box". E' costretto a uscire dopo 20 minuti del secondo tempo per un malore. (Dal 65' Eysseric 6: Fa polemica prima della partita sui social, poi l'infortunio di Castrovilli lo costringe a entrare. Mostra un paio di colpi interessanti anche se è evidente che non tocchi campo da tempo).

Venuti 5,5: Chiamato a sostituire Dalbert, si trova in un ruolo che potenzialmente non è il suo. Non demerita ma si pesta un po' i piedi con Caceres. Nella ripresa si vede che non ha più il passo e rischia spesso di lasciare la fascia libera agli avversari. (Dall'82' Maxi Olivera 6,5: Entra dopo mesi di vagabondaggio sudamericano e salva il risultato con un grande intervento in area su Sanabria)

Chiesa 6: Ci prova, si sbatte, corre e calcia in porta. Non trova il guizzo vincente ma è evidente che sia in crescita, anche fisicamente.

Cutrone 6: Fuori dalle azioni perché più terminale offensivo che giocatore di manovra, si vede poco nel corso del primo tempo. Si vede che ancora non ha la brillantezza dei giorni migliori e Iachini lo richiama in panchina dopo il quarto d'ora accademico della ripresa. (Dal 59' Vlahovic 6: I numeri ce li ha ed è chiaro a tutti ormai da tempo. Un paio di cavalcate avrebbero meritato maggiore successo).