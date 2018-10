Dramma Leicester, l'elicottero del presidente si schianta al suolo

L'eliccottero del proprietario del Leicester City Vichai Srivaddhanaprabha si è schiantato al suolo nei pressi del King Power Stadium dopo il match di Premier League fra le Foxes ed il West Ham. I soccorsi sono giunti immediatamente sul luogo dell'incidente, al momento non è ancora chiaro chi fosse a bordo dell'elicottero.

The Leicester City chairmans helicopter has just crashed outside the King Power Stadium ! :o - pic.twitter.com/bXX4CbwGFv

— Liam Edwards (@Ed_7991) 27 ottobre 2018