Dramma Sala, sui social spopola la campagna "Non smettete di cercare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La polizia del Guernsey ha annunciato in serata che le ricerche per ritrovare l'aereo su cui era a bordo Emiliano Sala sono state definitivamente interrotte. Una decisione che ha sconvolto la famiglia del giocatore, ma non solo: tanti esponenti del mondo del calcio, da Lucas Biglia a Gonzalo Higuain e Nicolas Otamendi, hanno pubblicato un video in cui chiedono alle autorità di "non smettere di cercare" il loro connazionale. L'hashtag lanciato sui social - #NoDejenDeBuscar - è subito diventato virale.