Dramma Zanardi, prof. Scolletta: "Condizioni generali stabili, questo ci dà fiducia"

Ai microfoni di Agorà su Rai 3 è intervenuto Sabino Scolletta, direttore Emergenza-Urgenza del Policlinico Santa Maria delle Scotte di Siena dove è ricoverato Alex Zanardi: "Le condizioni generali sono stabili, siamo soddisfatti da questo punto di vista. I parametri vitali sono buoni. E' ancora in sedazione farmacologica, quindi è necessario tenerlo intubato e collegato al ventilatore, ma siamo soddisfatti. Continua il neuromonitoraggio e anche questo ci dà segni di stabilità, è un segnale da prendere con cautela perché il quadro neurologico resta grave, ma in linea di massima le condizioni stabili ci danno fiducia. In questa settimana, comunque nei prossimi giorni, decideremo se provare a cominciare a ridurre la pressione dei sedativi per valutare lo stato neurologico. Ma è una decisione da prendere con cautela e in sinergia col neurochirurgo".