Drie Mertens e il Napoli. Cifre, numeri e dettagli di un rinnovo che non era per niente scontato

Le prime avvisaglie sono arrivate circa 24 ore fa, ieri c’è stato invece tempo per le conferme. Dries Mertens ed il Napoli è un matrimonio che durerà ancora per un po’. Con buona pace dell’Inter, squadra che con convinzione e solidi argomenti aveva provato fino all’ultimo a convincere il belga a trasferirsi a zero in nerazzurro. L’amore fra Ciro, Napoli ed il Napoli però ha fatto la differenza, così come la ferma volontà di Gattuso di puntare ancora sul 14.

Le condizioni per il sì al suo Napoli - Un tira e molla durato settimane, mesi. In molti credevano alla fumata nera, vista la scadenza ravvicinata e il pressing interista (i nerazzurri avrebbero offerto di più in termini di ingaggio e durata contrattuale), ma alla fine ecco la svolta positiva per i tifosi azzurri: nelle prossime ore Mertend metterà nero su bianco il prolungamento fino al 2022 mettendosi in tasca un totale di circa 10 milioni di euro netti. 2 alla firma, quindi 4 per ognuna delle prossime due stagioni. A questi sono poi da aggiungere i bonus, non superiori a 500mila euro all’anno, che potrebbero alzare di un altro milione i suoi emolumenti.