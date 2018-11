© foto di Image Sport

Didier Drogba si ritira? La notizia ha fatto il giro del mondo ed è arrivata anche all'attaccante ivoriano che, attraverso un post pubblicato sul proprio account Twitter, ha smentito categoricamente. E lo ha fatto usando il video di una scena di "The Wolf of Wall Street", in cui Di Caprio esclama: "Me ne vado? Col cavolo che me ne vado! Lo spettacolo va avanti!". A 40 anni, l'ex bomber del Chelsea non sembra avere intenzione di appendere le scarpette al chiodo.