© foto di Dimitri Conti

Romelu Lukaku è ufficialmente da qualche ora un nuovo calciatore dell'Inter. Negli scorsi giorni ha fatto discutere la decisione del belga di allenarsi per due giorni con le giovanili dell'Anderlecht, gesto considerato come una sorta di sfida al Manchester United per forzare la cessione. Sul tema è intervenuto Michael Verschueren, ds dei bianco-malva, che ha spiegato l'episodio: "Conosco bene il loro presidente. Se Romelu non fosse stato autorizzato a esercitarsi qui, allora sarebbe bastata una chiamata e tre minuti dopo avremmo interrotto l'allenamento".