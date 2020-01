Ds Atalanta: "De Roon? In Olanda mi chiedevano: ma chi avete preso?"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Parlando di Atalanta e del mercato, è il nome di Kuluveski ad aver catturato - almeno nelle ultimissime ore - l'attenzione degli addetti ai lavori. Giovanni Sartori, ds dei bergamaschi, ci tiene però a sottolineare anche altri nomi: "Hateboer l’abbiamo preso dal Groningen, Gosens giocava nell’Heracles Almelo, De Roon stava all’Heerenveen - afferma nell'intervista al Corriere dello Sport -. In Olanda mi fermavano e mi dicevano: ma chi avete preso? Ma lo stesso vale per Djimsiti: in Svizzera non lo voleva nessuno. E prima ancora Kessie. Me lo ricordo qui a gennaio, con un freddo cane, aveva le infradito, sembrava uno capitato qui per caso. Lo tenemmo in prova dieci giorni, capimmo che era un gran calciatore".