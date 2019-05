Ds Atalanta: "Non torno al Chievo. Retrocessione? Spiace per Campedelli"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Le voci che sono circolate a Verona non sono mai arrivate a Bergamo". Il Chievo, dunque, è nel cuore ma non nel futuro di Giovanni Sartori, attuale ds dell'Atalanta, il quale ai microfoni di TGGialloblu.it ha ribadito la volontà di non lasciare il club nerazzurro fresco di qualificazione alla Champions: "Chievo in B? Ho vissuto la retrocessione con grande dispiacere. Anche se lavoro per l'Atalanta, il Chievo non si dimentica. Lì ho passato trent'anni, prima da calciatore e poi da dirigente. So quanto può aver sofferto Luca Campedelli e tutte le persone che ci lavorano. Mi auguro che possano tornare subito in A, grazie magari al paracadute e alla conferma di qualche giocatore che può fare la differenza".