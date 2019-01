© foto di Federico De Luca

Intervenuto in conferenza stampa a margine della presentazione di mister Mihajlovic, il ds del Bologna Riccardo Bigon è tornato anche sull'esonero di Inzaghi: "Non mi piace esonerare gli allenatori. Ho cercato in tutti i modi di proteggere la scelta che avevo fatto in estate. Inzaghi aveva grande voglia di stare a Bologna, voleva creare qualcosa di importante qui e lo ringrazio pubblicamente. Qualcosa non ha funzionato, ma le responsabilità sono sia del mister che mie. Penso però che con l'arrivo di Mihajlovic riusciremo a tirare fuori le qualità di questa squadra, sperando di avere quel pizzico di buona sorte che domenica ci è mancata tantissimo"