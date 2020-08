Ds Brescia: "Monitoriamo Dionisi come altri. Ma ricordo che Lopez è sotto contratto"

Salvato il Venezia, per mister Alessio Dionisi è tempo di guardare al futuro: molti rumors intorno al tecnico, primo su tutti quello che vuole il Brescia su di lui. Di questo, a tuttoveneziasport.it, ha parlato il neo Ds delle Rondinelle Giorgio Perinetti: "Alessio Dionsi è un allenatore monitorato come altri in B per la buona qualità del lavoro. Attualmente il Presidente Massimo Cellino è all’estero e solo al suo ritorno affronteremo discorso allenatore tenendo presente che abbiamo Diego Lopez ed è sotto contratto. Al momento non abbiamo pertanto alcuna novità in merito”.