Ds Cagliari: "Abbiamo cambiato tanto, cresceremo. Maran il nostro faro"

Marcello Carli, ds del Cagliari, ha parlato a Sky Sport facendo il punto sul momento della squadra dopo le prime giornate di campionato: "Quest'anno abbiamo cambiato tanto, facendo investimenti importanti pur perdendo un giocatore fantastico come Nicolò Barella. Il presidente però ha reinvestito tutto, spendendo anche qualcosa in più. Ancora non abbiamo un DNA delineato, ma l'importante è restare uniti perché abbiamo veramente grandi margini di miglioramento. Abbiamo un allenatore forte e solido come Maran, sarà lui il nostro faro".