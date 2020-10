Ds Cagliari: "Abbiamo detto no alla cessione di Simeone. E Brian Rodriguez resta in stand-by"

"Il bilancio è assolutamente positivo, anche se abbiamo una rosa numerosa: siamo a 31 giocatori, quindi questo potrebbe creare difficoltà. Sono arrivati giocatori di assoluto valore". Il direttore sportivo del Cagliari, Pierluigi Carta, parla così in conferenza stampa (al fianco del neo arrivato Ounas) delle operazioni estive del club: "Rimpianti in entrata e in uscita? Eravamo aperti a tutto, ma abbiamo detto no a operazioni in uscita come Simeone. In entrata c'è sicuramente Brian Rodriguez, che non chiamerei rimpianto ma obiettivo in stand-by".

