Ds Cagliari: "Attacco? Pronti a cogliere le occasioni di mercato"

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto in conferenza stampa, il ds del Cagliari Marcello Carli ha fatto il punto anche sul possibile mercato in attacco: "Se stiamo pensando a qualcosa? Simeone e Joao Pedro stanno facendo un campionato straordinario, poi decide il campo e il mister. Le gerarchie poi possono cambiare, visto che stiamo parlando poi di mercato: non ho detto che il mercato è chiuso, perché se capitano le occasioni siamo pronti a coglierle. Ma non è detto che arrivi uno più forte, ma che si metta in competizione con gli altri. La competizione è fondamentale, perché se sai che sbagli due partite poi tocca a un altro".