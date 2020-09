Ds Cagliari: "Big in uscita? Per ora nessuno ha portato valige piene di soldi"

Ultima settimana di mercato per quel che riguarda la Serie A, con il direttore sportivo del Cagliari, Pierluigi Carta che ha parlato in conferenza stampa affrontando anche l'argomento relativo ai possibili big in uscita, come Nandez, Cragno e Pavoletti: "Non voglio fare l'ipocrita, se arrivano offerte importanti non le puoi rifiutare. Ma il calciomercato vive di equilibri. Se l'ultimo giorno di mercato perdi un big non ti bastano i soldi per colmare il suo buco. Joao Pedro è un esempio. Se lo vendi tardi è difficile sostituirlo, specie in questo periodo con i protocolli Covid-19. Per ora valige piene di soldi non le ha portate nessuno comunque".