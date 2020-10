Ds Cagliari: "Siamo un cantiere aperto ma il mercato di gennaio è vicino, dovremo tenere duro"

vedi letture

Ai microfoni di Sky, il ds del Cagliari Pierluigi Carta è tornato sul mancato arrivo di Nainggolan in rossoblù dopo diverse settimane di trattativa: "Sarebbe stata la ciliegina sulla torta, fino all'ultimo minuto ci abbiamo provato ma è importante capire dove può finire la trattativa. I bilanci sono la priorità, la parte romantica non può essere preponderante. Il mercato di gennaio è vicino e stiamo già ragionando in quel senso, dovremo tenere duro per questi due mesi, siamo un cantiere aperto e ho chiesto al mister di tenere duro. Abbiamo affrontato tre squadre difficili, non siamo pronti per affrontare certi tipo di gare alla pari, lo saremo più avanti".